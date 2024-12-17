В Одессе открылись елочные базары: адреса и цены

Всего в городе 35 таких локаций. Адреса опубликованы на сайте Одесского городского совета:

ул. Академика Королева, 63;

ул. Мечникова, 51;

ул. Мечникова, 51;

ул. Алексея Маркевича (Княжеская), 30;

ул. Сегедская, 13;

ул. Конная, 13;

ул. Конная, 30;

ул. Пантелеймоновская, 88/1;

ул. Пантелеймоновская, 101;ул. Пантелеймоновская, 76;

ул. Европейская/Пантелеймоновская;

ул. Торговая, 26;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 13/7;

ул. Академика Филатова, 1;

просп. Небесной Сотни угол ул. Левитана;

ул. Академика Королева, 55;

просп. Князя Ярослава Мудрого (Киевский рынок);

ул. Бугаевская, 60;

ул. Семена Палия, 113/1;

ул. Семена Палия, 78;

ул. Семена Палия, 125-Б;

просп. Княза Владимира Великого, 73;

просп. Княза Владимира Великого, 75;

просп. Княза Владимира Великого, 137;

ул. Владислава Бувалкина, 59;

ул. Владислава Бувалкина, 40б;

просп. Княза Владимира Великого, 109;

просп. Княза Владимира Великого, 137;

ул. Балковская/ул. Маловского;

ул. Богдана Хмельницкого/ул. Степная;

ул. Грушевского/ул. Василия Фащенко;

ул. Святослава Рихтера, 132;

ул. Запорожская/ул. Прохоровская;

ул. Ицхака Рябина, 1;

ул. Героев Крут, 18

Отмечается, что для продажи елок предприниматели заключили договоры на аренду площадок и последующую утилизацию остатков хвойных деревьев, если они будут.

Цены на хвойные деревья

Самые низкие цены сейчас на елки, потому что они менее выносливы. Их можно купить от 300 гривен. Вязанка будет стоить в пределах 200 грн.

Дороже обойдется сосна:

маленькая — от 400 до 600 гривен (в зависимости от пышности);

большая – от 800 до 3 000 гривен.

Встречаются и пихты — целые и созданные из веток. Цена — от 250 гривен и выше.

Продаются и очень дорогие датские пихты: от 2 до 6 тысяч грн.