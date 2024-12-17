В Одессе открылись елочные базары: адреса и цены

В разных районах Одессы открылись елочные базары, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.
Всего в городе 35 таких локаций. Адреса опубликованы на сайте Одесского городского совета:
- ул. Академика Королева, 63;
- ул. Мечникова, 51;
- ул. Мечникова, 51;
- ул. Алексея Маркевича (Княжеская), 30;
- ул. Сегедская, 13;
- ул. Конная, 13;
- ул. Конная, 30;
- ул. Пантелеймоновская, 88/1;
- ул. Пантелеймоновская, 101;ул. Пантелеймоновская, 76;
- ул. Европейская/Пантелеймоновская;
- ул. Торговая, 26;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 13/7;
- ул. Академика Филатова, 1;
- просп. Небесной Сотни угол ул. Левитана;
- ул. Академика Королева, 55;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (Киевский рынок);
- ул. Бугаевская, 60;
- ул. Семена Палия, 113/1;
- ул. Семена Палия, 78;
- ул. Семена Палия, 125-Б;
- просп. Княза Владимира Великого, 73;
- просп. Княза Владимира Великого, 75;
- просп. Княза Владимира Великого, 137;
- ул. Владислава Бувалкина, 59;
- ул. Владислава Бувалкина, 40б;
- просп. Княза Владимира Великого, 109;
- просп. Княза Владимира Великого, 137;
- ул. Балковская/ул. Маловского;
- ул. Богдана Хмельницкого/ул. Степная;
- ул. Грушевского/ул. Василия Фащенко;
- ул. Святослава Рихтера, 132;
- ул. Запорожская/ул. Прохоровская;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул. Героев Крут, 18
Отмечается, что для продажи елок предприниматели заключили договоры на аренду площадок и последующую утилизацию остатков хвойных деревьев, если они будут.
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Цены на хвойные деревья
Самые низкие цены сейчас на елки, потому что они менее выносливы. Их можно купить от 300 гривен. Вязанка будет стоить в пределах 200 грн.
Дороже обойдется сосна:
- маленькая — от 400 до 600 гривен (в зависимости от пышности);
- большая – от 800 до 3 000 гривен.
Встречаются и пихты — целые и созданные из веток. Цена — от 250 гривен и выше.
Продаются и очень дорогие датские пихты: от 2 до 6 тысяч грн.