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В Одессе открылись елочные базары: адреса и цены

В Одессе открылись елочные базары: адреса и цены

В разных районах Одессы открылись елочные базары, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Всего в городе 35 таких локаций. Адреса опубликованы на сайте Одесского городского совета:

  • ул. Академика Королева, 63;
  • ул. Мечникова, 51;
  • ул. Мечникова, 51;
  • ул. Алексея Маркевича (Княжеская), 30;
  • ул. Сегедская, 13;
  • ул. Конная, 13;
  • ул. Конная, 30;
  • ул. Пантелеймоновская, 88/1;
  • ул. Пантелеймоновская, 101;ул. Пантелеймоновская, 76;
  • ул. Европейская/Пантелеймоновская;
  • ул. Торговая, 26;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 13/7;
  • ул. Академика Филатова, 1;
  • просп. Небесной Сотни угол ул. Левитана;
  • ул. Академика Королева, 55;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Киевский рынок);
  • ул. Бугаевская, 60;
  • ул. Семена Палия, 113/1;
  • ул. Семена Палия, 78;
  • ул. Семена Палия, 125-Б;
  • просп. Княза Владимира Великого, 73;
  • просп. Княза Владимира Великого, 75;
  • просп. Княза Владимира Великого, 137;
  • ул. Владислава Бувалкина, 59;
  • ул. Владислава Бувалкина, 40б;
  • просп. Княза Владимира Великого, 109;
  • просп. Княза Владимира Великого, 137;
  • ул. Балковская/ул. Маловского;
  • ул. Богдана Хмельницкого/ул. Степная;
  • ул. Грушевского/ул. Василия Фащенко;
  • ул. Святослава Рихтера, 132;
  • ул. Запорожская/ул. Прохоровская;
  • ул. Ицхака Рябина, 1;
  • ул. Героев Крут, 18

Отмечается, что для продажи елок предприниматели заключили договоры на аренду площадок и последующую утилизацию остатков хвойных деревьев, если они будут.

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Цены на хвойные деревья

Самые низкие цены сейчас на елки, потому что они менее выносливы. Их можно купить от 300 гривен. Вязанка будет стоить в пределах 200 грн.

Дороже обойдется сосна:

  • маленькая — от 400 до 600 гривен (в зависимости от пышности);
  • большая – от 800 до 3 000 гривен.

Встречаются и пихты — целые и созданные из веток. Цена — от 250 гривен и выше.

Продаются и очень дорогие датские пихты: от 2 до 6 тысяч грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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