Анекдот дня: как сделать так, чтобы твою книгу мигом раскупили

Давайте узнаем, как выгодно распродать весь тираж своей книги, что происходит в салоне красоты и какие стадии бедности бывают в Одессе:

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Молодой писатель Арон Цицкис написал книгу. Выпустил ее тиражом 100 тысяч экземпляров. Смотрит – никто не покупает.

Решил дать объявление в газету: «Молодой симпатичный миллионер желал бы познакомиться с девушкой, похожей на героиню книги А.Цицкиса». На следующий день весь тираж был раскуплен.

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В салоне красоты:

– Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни Спирс, макияж, как у Анджелины Джоли, педикюр, как у Наоми Кэмпбелл.

– А лицо как у Жерара Депардье оставляем?

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Три стадии бедности в Одессе:

1.Нет денег.

2.Совсем нет денег.

3.Придется менять доллары…

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