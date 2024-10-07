Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как сделать так, чтобы твою книгу мигом раскупили

Анекдот дня: как сделать так, чтобы твою книгу мигом раскупили

Всех с добрым утром и понедельника исключительно легкого и удачного, несмотря на то что погода за окном не особо радует. А что уж точно может обрадовать, так очередная порция одесского юмора от «Одесской жизни».

Давайте узнаем, как выгодно распродать весь тираж своей книги, что происходит в салоне красоты и какие стадии бедности бывают в Одессе:

***
Молодой писатель Арон Цицкис написал книгу. Выпустил ее тиражом 100 тысяч экземпляров. Смотрит – никто не покупает.
Решил дать объявление в газету: «Молодой симпатичный миллионер желал бы познакомиться с девушкой, похожей на героиню книги А.Цицкиса». На следующий день весь тираж был раскуплен.

***
В салоне красоты:
– Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни Спирс, макияж, как у Анджелины Джоли, педикюр, как у Наоми Кэмпбелл.
– А лицо как у Жерара Депардье оставляем?

Косметолог, карикатура

***
Три стадии бедности в Одессе:
1.Нет денег.
2.Совсем нет денег.
3.Придется менять доллары…

Деньги в Одессе

Еще больше анекдотов:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua