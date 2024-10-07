Анекдот дня: как сделать так, чтобы твою книгу мигом раскупили

Всех с добрым утром и понедельника исключительно легкого и удачного, несмотря на то что погода за окном не особо радует. А что уж точно может обрадовать, так очередная порция одесского юмора от «Одесской жизни».
Давайте узнаем, как выгодно распродать весь тираж своей книги, что происходит в салоне красоты и какие стадии бедности бывают в Одессе:
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Молодой писатель Арон Цицкис написал книгу. Выпустил ее тиражом 100 тысяч экземпляров. Смотрит – никто не покупает.
Решил дать объявление в газету: «Молодой симпатичный миллионер желал бы познакомиться с девушкой, похожей на героиню книги А.Цицкиса». На следующий день весь тираж был раскуплен.
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В салоне красоты:
– Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни Спирс, макияж, как у Анджелины Джоли, педикюр, как у Наоми Кэмпбелл.
– А лицо как у Жерара Депардье оставляем?
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Три стадии бедности в Одессе:
1.Нет денег.
2.Совсем нет денег.
3.Придется менять доллары…
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