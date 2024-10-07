Анекдот дня: як зробити так, щоб твою книгу миттю розкупили

Давайте дізнаємося, як вигідно розпродати весь тираж своєї книги, що відбувається в салоні краси та які стадії бідності бувають в Одесі:

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Молодий письменник Арон Ціцкіс написав книгу. Випустив її тиражем 100 тисяч екземплярів. Дивиться – ніхто не купує.

Вирішив дати оголошення в газету: «Молодий симпатичний мільйонер хотів би познайомитися з дівчиною, схожою на героїню книги А.Ціцкіса». Наступного дня весь тираж було розкуплено.

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У салоні краси:

– Мені манікюр, будь ласка, як у Брітні Спірс, макіяж, як у Анджеліни Джолі, педикюр, як у Наомі Кемпбелл.

– А обличчя як у Жерара Депардьє залишаємо?

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Три стадії бідності в Одесі:

1.Немає грошей.

2.Зовсім немає грошей.

3.Доведеться міняти долари…

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