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Анекдот дня: как Сёма книгу за историю Одессы писал

Анекдот дня: как Сёма книгу за историю Одессы писал

Всем привет и с добрым утром! Итак, нынче четверг, а значит – уже не рано начинать таки готовиться к предстоящим выходным! Итак, настраиваемся на позитивную волну, например, при помощи порции доброго одесского юмора от «Одесской жизни».

– И здравствуйте вам, Соломон Маркович! А вы уже читали мою книгу за историю Одессы?
– Сёмчик, а там есть за Изю и его бабушку с Ремесленной?
– Нет.
– Ну, а за семью Боренбоймов и за их дела при румынах?
– Нет.
– Таки за Марика Лапидуса, которого уважал сам Рибас, там есть шо-нибудь?
– Нет.
– Ой, Сёма! У меня таки есть мысль, шо ты писал свою книгу в нашем городе проездом!!!

Одесский анекдот про Соломона Марковича

***
Изя, я тебя умоляю, шо это ты такое слушаешь?!
– Это рэп – еврейская народная музыка.
– Решил таки красиво пошутить? Думаешь я не знаю, шо рэп придумали негры?
– Послушай, Додик – вот ты нанимаешь девок, они поют-стараются, ты только под шумок вставляешь словечки и при этом считаешься солистом и лидером группы… И таки скажи честно, ты правда веришь, шо такую гениальную шнягу могли придумать какие-то там негры?

***
Реплика в одесском трамвае:
– Не нервничайте, мадам, не мните лицо!

Случай в трамвае

***
Если мама считает, шо ви много кушаете и спите, то это, таки, не ваша мама, а мама вашей жены.

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