Анекдот дня: как Сёма книгу за историю Одессы писал

– И здравствуйте вам, Соломон Маркович! А вы уже читали мою книгу за историю Одессы?

– Сёмчик, а там есть за Изю и его бабушку с Ремесленной?

– Нет.

– Ну, а за семью Боренбоймов и за их дела при румынах?

– Нет.

– Таки за Марика Лапидуса, которого уважал сам Рибас, там есть шо-нибудь?

– Нет.

– Ой, Сёма! У меня таки есть мысль, шо ты писал свою книгу в нашем городе проездом!!!

***

Изя, я тебя умоляю, шо это ты такое слушаешь?!

– Это рэп – еврейская народная музыка.

– Решил таки красиво пошутить? Думаешь я не знаю, шо рэп придумали негры?

– Послушай, Додик – вот ты нанимаешь девок, они поют-стараются, ты только под шумок вставляешь словечки и при этом считаешься солистом и лидером группы… И таки скажи честно, ты правда веришь, шо такую гениальную шнягу могли придумать какие-то там негры?

***

Реплика в одесском трамвае:

– Не нервничайте, мадам, не мните лицо!

***

Если мама считает, шо ви много кушаете и спите, то это, таки, не ваша мама, а мама вашей жены.

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