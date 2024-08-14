Анекдот дня: где была заначка Фимы

Всем привет и с добрым утром! Новый день уже вступил в свои права, и мы с радостью готовы поделиться очередной порцией непревзойденного одесского юмора. Начните среду на позитиве, и пусть «экватор» рабочей недели пройдет легко и плодотворно.
И сегодня мы узнаем, где прятал заначку Фима, что сказал новорожденному сыну Рабинович и почему Моня такой романтичный.
– Фима, дорогой, успокойся! Я, таки, случайно нашла твою заначку…
– Слушай, рыба моя, не смеши мне мозг! Как можно случайно наткнуться на мою заначку на антресолях, в коробке из-под телевизора, в старом рыбацком сапоге дедушки Изи, под стелькой?!
***
Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит:
– Марик, шо ты плачешь? Ты должен понять – обратной дороги нет!
***
– Моня, а Вы всегда такой романтичный?
– Та ну шо Вы, Сарочка… Это только когда мне ночевать негде!
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