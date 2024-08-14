Анекдот дня: где была заначка Фимы

И сегодня мы узнаем, где прятал заначку Фима, что сказал новорожденному сыну Рабинович и почему Моня такой романтичный.

– Фима, дорогой, успокойся! Я, таки, случайно нашла твою заначку…

– Слушай, рыба моя, не смеши мне мозг! Как можно случайно наткнуться на мою заначку на антресолях, в коробке из-под телевизора, в старом рыбацком сапоге дедушки Изи, под стелькой?!

***

Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит:

– Марик, шо ты плачешь? Ты должен понять – обратной дороги нет!

***

– Моня, а Вы всегда такой романтичный?

– Та ну шо Вы, Сарочка… Это только когда мне ночевать негде!

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