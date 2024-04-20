Анекдот дня: день рождения в трамвае

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
— Молодой человек! Почему вы не берете билет?
— Да у меня сегодня день рождения!
— И что? Вы будете праздновать его в моем трамвае?
*****
— Фима, что вы все мне подмигиваете?
— Это нервный тик.
— Фима, Вы лжец и негодяй… Я уже настроилась!
*****
Сэма, помнишь, когда тебе было плохо, я тебе сварила суп?
— Нет, Циля, ты сначала сварила суп, а потом мне было плохо.
У нас есть и другие анекдоты: