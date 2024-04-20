Анекдот дня: день рождения в трамвае

— Молодой человек! Почему вы не берете билет?

— Да у меня сегодня день рождения!

— И что? Вы будете праздновать его в моем трамвае?

*****

— Фима, что вы все мне подмигиваете?

— Это нервный тик.

— Фима, Вы лжец и негодяй… Я уже настроилась!

*****

Сэма, помнишь, когда тебе было плохо, я тебе сварила суп?

— Нет, Циля, ты сначала сварила суп, а потом мне было плохо.

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