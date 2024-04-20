Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: день рождения в трамвае

Анекдот дня: день рождения в трамвае

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

— Молодой человек! Почему вы не берете билет?

— Да у меня сегодня день рождения!

— И что? Вы будете праздновать его в моем трамвае?

*****

— Фима, что вы все мне подмигиваете?

— Это нервный тик.

— Фима, Вы лжец и негодяй… Я уже настроилась!

*****

Сэма, помнишь, когда тебе было плохо, я тебе сварила суп?

— Нет, Циля, ты сначала сварила суп, а потом мне было плохо.

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua