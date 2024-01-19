Анекдот дня: как правильно ставить детей на ноги

Анекдот дня: в чем разница между женой и брюками Доброе утро, Одесса! После нескольких морозных дней сегодня в Одессе прогнозируют теплую погоду — одеваться можно легче. А наш традиционный утренний анекдот тоже будет про элемент гардероба: ПОДРОБНЕЕ

На Одесщину прилетели краснокнижные птицы, имеющие статус «исчезающие» Тузловские лиманы как магнит притягивают к себе необычных для нашего региона птиц. В этот раз над лиманами летает небольшая стая кудрявых пеликанов. ПОДРОБНЕЕ

Как «Одесская жизнь» с талисманом Нового базара знакомилась (фоторепортаж) Этого белого (с немного серым) красавца знают на Новом базаре почти все. Или хотя бы раз, но видели. Не раз присматривалась, как покупатели останавливаются, чтобы присмотреться к этой пушистой красоте. Его считают талисманом рынка. А еще у этого кота множество имен. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как в Одессе за долг напоминают Доброе утро, одесситы! Рабочая неделя достигла своего пика. Утром вставать с кровати жуть как не хочется, но надо. А чтоб поднять вам настроение и зарядить позитивом, «Одесская жизнь» предлагает традиционный утренний анекдот. ПОДРОБНЕЕ