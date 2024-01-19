Анекдот дня: как правильно ставить детей на ноги

Доброе утро, одесситы! Конец рабочей недели подкрался незаметно. Поэтому с бодрым настроением отправляемся эту неделю завершать на рабочих местах. А “Одесская жизнь” зарядит вас с утра позитивом — читайте традиционный утренний анекдот:
Как говорила тетя Песя:
— Для того, чтоб поставить детей на ноги, таки надо снять их со своей шеи.
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