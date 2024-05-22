Анекдот дня: як одесит дружину з пологового будинку забирав

Ранок добрий, безжурні одесити! Від щирого серця бажаємо вам для плідного, а перед цим – сніданку смачного, чаю-кави бадьорого і, само-собою, настрою позитивного! А якщо таке відсутнє, порція гумору від «Одеського життя» здатна вирішити цю проблему.
І ще: напевно, сьогодні хтось став мамою чи батьком. Таких окремо вітаємо і нинішній анекдот вам присвячуємо:
Приїхав одесит забирати дружину з пологового будинку. Виходить дружина на ганок, медсестра виносить малюка та каже:
– Ваша дитина?
Чоловік нерішуче:
– Ковдра моя…
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