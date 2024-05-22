Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як одесит дружину з пологового будинку забирав

Анекдот дня: як одесит дружину з пологового будинку забирав

Ранок добрий, безжурні одесити! Від щирого серця бажаємо вам для плідного, а перед цим – сніданку смачного, чаю-кави бадьорого і, само-собою, настрою позитивного! А якщо таке відсутнє, порція гумору від «Одеського життя» здатна вирішити цю проблему.

І ще: напевно, сьогодні хтось став мамою чи батьком. Таких окремо вітаємо і нинішній анекдот вам присвячуємо:

Приїхав одесит забирати дружину з пологового будинку. Виходить дружина на ганок, медсестра виносить малюка та каже:
– Ваша дитина?
Чоловік нерішуче:
– Ковдра моя…

Пологовий будинок, карикатура

Анекдот про братика

Спільні пологи, карикатура

Ще більше анекдотів:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk