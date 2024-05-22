Анекдот дня: як одесит дружину з пологового будинку забирав

І ще: напевно, сьогодні хтось став мамою чи батьком. Таких окремо вітаємо і нинішній анекдот вам присвячуємо:

Приїхав одесит забирати дружину з пологового будинку. Виходить дружина на ганок, медсестра виносить малюка та каже:

– Ваша дитина?

Чоловік нерішуче:

– Ковдра моя…

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