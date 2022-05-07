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Анекдот дня: пришли в роддом украинец, поляк и русский

Анекдот дня: пришли в роддом украинец, поляк и русский

Доброе утро, неунывающие одесситы! Сегодня суббота и, стало быть, не время унывать (как, впрочем, и в какой-либо другой день). Держим кулачки за наших защитников и верим в нашу Победу! А для утреннего позитива предлагаем вашему вниманию свежий анекдот.
Как известно, украинцы и русские – отнюдь не «одиннарот», а совершенно разные. И, как выяснилось, это заметно даже у новорожденных. Итак…

Родили украинка, полька и россиянка. И случилось так, что детей в роддоме перепутали. Пришли в роддом отцы детей, думают, как же быть. Украинец:

– Слава Украине!

И один ребенок тут же вытянулся по струнке.

– Это мой! – сразу понял украинец.

Взял он ребенка, пошел. Поляк тут же взял еще одного ребенка.

Русский:

– С чего ты взял, что это твой?

– Когда украинец крикнул «Слава Украине!», мой улыбнулся, а твой обос…ся.

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Автор карикатуры Vyacheslav Kazanevskiy

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Редакция ПРОФИЛЬ

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