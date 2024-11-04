Анекдот дня: что написала в объявлении одинокая Циля Абрамовна

Всем привет и с началом новой рабочей недели! Выходные прошли удачно, настрой боевой?.. Ну а если нет, вам срочно требуется заряд позитива, что вам с удовольствием обеспечит «Одесская жизнь». Впрочем, начать утро с порции непревзойденного одесского юмора не помешает никому.
Уставшая от долгого одиночества Циля Абрамовна таки дала объявление в газету:
«Женщина в самом соку ищет хорошую соковыжималку…»
***
– Цилечка! Не передать словами, как сильно я тебя люблю!
– Передай деньгами.
***
– Сарочка, дорогая, почему ты не носишь мой подарок?
– Моня, ша! Он уже сам ходит!
***
Роза Львовна вытерла смартфон о грудь:
в бан ушло пять человек;
от троих отписалась;
скачалось с торрентов пять сериалов, две аудиокниги и нефиговая стрелялка;
заказалась пицца;
отправилось «я скучаю» бывшему.
Последнее было особенно обидно…
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