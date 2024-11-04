Анекдот дня: что написала в объявлении одинокая Циля Абрамовна

Уставшая от долгого одиночества Циля Абрамовна таки дала объявление в газету:

«Женщина в самом соку ищет хорошую соковыжималку…»

***

– Цилечка! Не передать словами, как сильно я тебя люблю!

– Передай деньгами.

***

– Сарочка, дорогая, почему ты не носишь мой подарок?

– Моня, ша! Он уже сам ходит!

***

Роза Львовна вытерла смартфон о грудь:

в бан ушло пять человек;

от троих отписалась;

скачалось с торрентов пять сериалов, две аудиокниги и нефиговая стрелялка;

заказалась пицца;

отправилось «я скучаю» бывшему.

Последнее было особенно обидно…

Читайте и другие наши анекдоты: