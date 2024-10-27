Анекдот дня: чем жена Сёмы его маму обидела

И еще не забудьте поздравить своих любимых тёщ и свекровей! Ну как это «зачем»? Ведь сегодня их праздник!

***

– Сёма, твоя любимая жена мине очень сильно оскорбила.

– Маман, что такое? Ее даже в городе нет…

– Сёма, в городе ее нет, но она прислала тебе письмо, а в самом низу там написано: «Роза Моисеевна, когда уже наконец начитаетесь, не забудьте отдать это письмо Сёме».

***

Теща мечтательно рассказывает зятю Моне о своем прошлом:

– Когда я была молодой, я была глупой, наивной и очень некрасивой.

Зять:

– Мама, вы прекрасно сохранились!

***

– Ой, Яшенька, как вы себя имеете? Говорят, вы удачно женились? Кто познакомил вас с вашей женой?

– Я никого не виню!

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