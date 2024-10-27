Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: чем жена Сёмы его маму обидела

Анекдот дня: чем жена Сёмы его маму обидела

Всем привет и с днем воскресным! И пусть он окажется еще лучше дня субботнего! А чтобы все случилось именно так, да и все желания на день сегодняшний у вас таки сбылись, начните его с порции юмора от «Одесской жизни».

И еще не забудьте поздравить своих любимых тёщ и свекровей! Ну как это «зачем»? Ведь сегодня их праздник!

***
– Сёма, твоя любимая жена мине очень сильно оскорбила.
– Маман, что такое? Ее даже в городе нет…
– Сёма, в городе ее нет, но она прислала тебе письмо, а в самом низу там написано: «Роза Моисеевна, когда уже наконец начитаетесь, не забудьте отдать это письмо Сёме».

Мама мужа

***
Теща мечтательно рассказывает зятю Моне о своем прошлом:
– Когда я была молодой, я была глупой, наивной и очень некрасивой.
Зять:
– Мама, вы прекрасно сохранились!

Мама жены

***
– Ой, Яшенька, как вы себя имеете? Говорят, вы удачно женились? Кто познакомил вас с вашей женой?
– Я никого не виню!

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