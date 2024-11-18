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Анекдот дня: что делать одесситу при отключении света

Анекдот дня: что делать одесситу при отключении света

Доброе утро, одесситы! Надеемся вчера у вас получилось лечь спать пораньше? Ну что ж, тогда просыпаемся, улыбаемся и не теряем оптимизма. Свет рано или поздно появится. И не только в квартире, но и в нашей жизни.

Алгоритм действий при выключении света. Безотказный с 2022-го:
1. Заматериться.
2. Побежать к окну посмотреть, всем ли выключили.
3. Увидеть, что не всем, заматериться еще раз.
4. Броситься искать график.
5. Не найдя график, раздраконить все чаты в поисках графика.
6. Возмущаться полчаса, когда не нашли свою улицу в списке.
7. Возмутиться, когда кто-то нашел ее за 3 секунды.
8. Выбросить график, потому что нифига не совпадает.
9. Спросить во всех чатах, есть ли у них свет и когда будет свет.
10. Принять неизбежное.
Одновременно со всеми пунктами допускается материть русню/власть/соседа/тумбочку, о которую ударился мизинчиком в темноте.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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