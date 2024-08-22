Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как еврейская мама на свадьбу приглашает

Анекдот дня: как еврейская мама на свадьбу приглашает

Всем привет и утро доброе! Ну вот: еще немного поднажать – и выходные… Ну а пока встаем и заряжаемся порцией бодрости от чашки ароматного чая (или кофе) и традиционной дозой позитива от «Одесской жизни».

Приглашение на свадьбу от еврейской мамы:
«С сожалением и болью, вы приглашены на церемонию бракосочетания моего превосходного сыночка Мони и какой-то прошмандовки, имя которой я не запомнила, да и не собиралась. Сия катастрофа нашей семьи состоится в 6 вечера в субботу. С нетерпением жду ваших соболезнований…»

Неравный брак, карикатура

***
– Фира, золотце, а что ты сделаешь, если я тебе изменю?
– Ой, не смеши! Напишу на твоём надгробии: «У него было светлое будущее, но он предпочёл светлую память».

Моня и его жена

***
– Алло, Софа Львовна? Как Вы там, не мёрзнете на вершинах Ваших моральных устоев? Спускайтесь… Здесь неплохой коньяк…

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Редакция ПРОФИЛЬ
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