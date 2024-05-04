Анекдот дня: как евреи кидают друг друга

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
Идёт представление в одесском цирке. Шпрехшталмейстер объявляет:
— Под куполом цирка воздушные гимнасты Роза и Эммануил Циперовичи!
Зритель говорит соседу:
— Зацените, сейчас евреи кидать друг друга будут!
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Одесса. Фешенебельный ресторан на Дерибасовской. За чашечками дорогого кофе сидят два владельца соседних магазинов, и один у другого спрашивает:
— Арон Моисеевич, расскажите, пожалуйста, как бизнес, как торговля как дела?
— Ой, да какой бизнес, какая торговля, какие дела? Я весь год работаю себе в убыток!
— Тогда я таки не понимаю, а почему вы не закроетесь?
— Наум Соломонович, шо значит «закроетесь»?! А на шо ж я тогда, по-вашему, буду жить?!..
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Чудо по-одесски — это когда ты выходишь из трамвая, а твой кошелёк выходит на одну-две остановки раньше.
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