Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как евреи кидают друг друга

Анекдот дня: как евреи кидают друг друга

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

Идёт представление в одесском цирке. Шпрехшталмейстер объявляет:

— Под куполом цирка воздушные гимнасты Роза и Эммануил Циперовичи!

Зритель говорит соседу:

— Зацените, сейчас евреи кидать друг друга будут!

*****

Одесса. Фешенебельный ресторан на Дерибасовской. За чашечками дорогого кофе сидят два владельца соседних магазинов, и один у другого спрашивает:

— Арон Моисеевич, расскажите, пожалуйста, как бизнес, как торговля как дела?

— Ой, да какой бизнес, какая торговля, какие дела? Я весь год работаю себе в убыток!

— Тогда я таки не понимаю, а почему вы не закроетесь?

— Наум Соломонович, шо значит «закроетесь»?! А на шо ж я тогда, по-вашему, буду жить?!..

*****

Чудо по-одесски — это когда ты выходишь из трамвая, а твой кошелёк выходит на одну-две остановки раньше.

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