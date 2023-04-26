Анекдот дня: кому предназначен букет цветов от Бори?

Доброе утро, Одесса! Сегодня самый разгар рабочей недели, а значит – собираем с силами и заряжаемся позитивом.
И наш сегодняшний совет: несмотря на будничную рутину, найдите время для родных и близких вам людей и обязательно порадуйте их какой-нибудь приятной мелочью (а может и не мелочью – это уж на ваше усмотрение).
Ну а пока – наш традиционный одесский анекдот:
Звонок. Фира открыла дверь.
На пороге стоял Боря и протягивал ей букет цветов.
– Ой-вэй! – воскликнула Фира. – За шо мне такая радость, и это в первый раз за двадцать лет?!
– Фирочка, ты сегодня ими полюбуйся, а завтра мы подарим букет на свадьбу Аллочке.
У нас есть и другие анекдоты:
- Яша и Софочка пришли в кафе…
- Что Моня думает о празднике 8 марта?
- Циля и букет;
- Почему Моня не дарит цветы?