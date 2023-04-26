Анекдот дня: кому предназначен букет цветов от Бори?

Доброе утро, Одесса! Сегодня самый разгар рабочей недели, а значит – собираем с силами и заряжаемся позитивом. И наш сегодняшний совет: несмотря на будничную рутину, найдите время для родных и близких вам людей и обязательно порадуйте их какой-нибудь приятной мелочью (а может и не мелочью – это уж на ваше усмотрение).

Ну а пока – наш традиционный одесский анекдот:

Звонок. Фира открыла дверь.

На пороге стоял Боря и протягивал ей букет цветов.

– Ой-вэй! – воскликнула Фира. – За шо мне такая радость, и это в первый раз за двадцать лет?!

– Фирочка, ты сегодня ими полюбуйся, а завтра мы подарим букет на свадьбу Аллочке.

У нас есть и другие анекдоты: