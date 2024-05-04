Анекдот дня: як євреї кидають один одного

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
Йде вистава в одеському цирку. Шпрехшталмейстер оголошує:
— Під куполом цирку повітряні гімнасти Роза та Еммануїл Циперовичі!
Глядач каже сусідові:
— Зацініть, зараз євреї кидати один одного будуть!
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Одеса. Фешенебельний ресторан на Дерибасівській. За чашечками дорогої кави сидять два власники сусідніх магазинів, і один в іншого запитує:
— Ароне Мойсейовичу, розкажіть, будь ласка, як бізнес, як торгівля, як справи?
— Ой, та який бізнес, яка торгівля, які справи? Я весь рік працюю собі у збиток!
— Тоді я таки не розумію, а чому ви не закриєтеся?
— Наум Соломонович, шо значить «закриєтеся»?! А на шо ж я тоді, по-вашому, буду жити?!!..
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Диво по-одеськи — це коли ти виходиш із трамвая, а твій гаманець виходить на одну-дві зупинки раніше.
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