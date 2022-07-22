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Анекдот дня: день рождения Лёвочки

Анекдот дня: день рождения Лёвочки

Доброе утро, Одесса! Ну вот и снова пятница и выходные на носу. Желаем вам, чтобы и этот день был плодотворным, и выходные порадовали. И пусть все наши желания сбудутся, и да не постигнет никого из нас грустная участь маленького одессита Лёвочки из нашего сегодняшнего анекдота.

…Лёвочка получил на свой день рождения совсем не то, что хотел, поэтому со стула сказал совсем не то, что учил.

евреи, день рождения

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Редакция ПРОФИЛЬ

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