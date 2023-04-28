Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как портной Моня с Розы Абрамовны мерки снимал

Анекдот дня: как портной Моня с Розы Абрамовны мерки снимал

Доброе утро, Одесса и одесситы! Итак, сегодня пятница, а значит можно наконец-то немного расслабиться после трудовой недели и, например, побаловать себя тортиком или еще каким приятным лакомством.

А, впрочем, милым дамам стоит вовремя остановиться и задуматься… Почему, спросите вы? А вот прочитайте сегодняшний анекдот о нелегкой жизни одесского портного Мони:

Одесса. Ателье.

Портной Моня снимает мерки и записывает:

…Обхват груди – 120 см, обхват талии – 120 см, обхват бедер – 120 см… Где будем делать талию, Роза Абрамовна?

– Таки да на самом узком месте, Моня!

– Это таки шо, на шее?!

две подруги в кафе

В примерочной

Тортик вместо платься

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Редакция ПРОФИЛЬ

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