Анекдот дня: как портной Моня с Розы Абрамовны мерки снимал

Доброе утро, Одесса и одесситы! Итак, сегодня пятница, а значит можно наконец-то немного расслабиться после трудовой недели и, например, побаловать себя тортиком или еще каким приятным лакомством.
А, впрочем, милым дамам стоит вовремя остановиться и задуматься… Почему, спросите вы? А вот прочитайте сегодняшний анекдот о нелегкой жизни одесского портного Мони:
Одесса. Ателье.
Портной Моня снимает мерки и записывает:
…Обхват груди – 120 см, обхват талии – 120 см, обхват бедер – 120 см… Где будем делать талию, Роза Абрамовна?
– Таки да на самом узком месте, Моня!
– Это таки шо, на шее?!
Еще больше анекдотов есть у нас:
- Яша и Софочка пришли в кафе…
- Что советует Софочка желающим похудеть;
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- Что подарит жене Рабинович на годовщину свадьбы?
- Моня тянется к звездам.