Анекдот дня: как два одессита оказались в Нью-Йорке

Одесса. Привоз.

— Изя, у тебя совесть есть?

— А сколько вам надо?

Был сегодня на Староконном рынке, что в городе Одессе. Стою у лотка с шурупами, болтами. Рядом двое мужиков обсуждают какой взять крюк чтобы подвесить бак. Подходит продавщица.

Мужики: Мы тут повеситься хотим. Дайте нам вот те 2 крюка. Как думаете, выдержат?

Продавщица: Если нет, придете еще раз.

Встретились в Нью-Йорке два одессита. Один другому говорит:

— Яша, как ты здесь очутился?

— Так же, как и ты, Додик. Меня тоже шеф послал в Киев с большой суммой долларов.

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