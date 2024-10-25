Анекдот дня: как два одессита оказались в Нью-Йорке

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Одесса. Привоз.
— Изя, у тебя совесть есть?
— А сколько вам надо?
Был сегодня на Староконном рынке, что в городе Одессе. Стою у лотка с шурупами, болтами. Рядом двое мужиков обсуждают какой взять крюк чтобы подвесить бак. Подходит продавщица.
Мужики: Мы тут повеситься хотим. Дайте нам вот те 2 крюка. Как думаете, выдержат?
Продавщица: Если нет, придете еще раз.
Встретились в Нью-Йорке два одессита. Один другому говорит:
— Яша, как ты здесь очутился?
— Так же, как и ты, Додик. Меня тоже шеф послал в Киев с большой суммой долларов.
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