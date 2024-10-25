Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как два одессита оказались в Нью-Йорке

Анекдот дня: как два одессита оказались в Нью-Йорке

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

Одесса. Привоз.
— Изя, у тебя совесть есть?
— А сколько вам надо?

Был сегодня на Староконном рынке, что в городе Одессе. Стою у лотка с шурупами, болтами. Рядом двое мужиков обсуждают какой взять крюк чтобы подвесить бак. Подходит продавщица.
Мужики: Мы тут повеситься хотим. Дайте нам вот те 2 крюка. Как думаете, выдержат?
Продавщица: Если нет, придете еще раз.

Встретились в Нью-Йорке два одессита. Один другому говорит:
— Яша, как ты здесь очутился?
— Так же, как и ты, Додик. Меня тоже шеф послал в Киев с большой суммой долларов.

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: как родители Моню к самостоятельности приучали
    Анекдот дня: как родители Моню к самостоятельности приучали

    Утро доброе, неунывающие одесситы! Категорически советуем не унывать и начать день на позитиве (тем более, что до выходных рукой подать). Так что набираемся сил, заряжаемся бодрящим кофе – и… Стоп-стоп! А порцию анекдотов от «Одесской жизни» почитать?.. Вот то-то же – и теперь уж отличное настроение и заряд бодрости на весь день вам таки гарантированы!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: в чем преимущество профессии патологоанатома
    Анекдот дня: в чем преимущество профессии патологоанатома

    Всем привет и отличного настроения! Начните день с улыбки, несмотря и не взирая, тем более что и погода за окном решила нас немного порадовать (ну, или осень решила, что она таки лето, кто знает). А если с настроением что-то не так, вам несомненно, поможет наш утренний «антидепрессант» – порция непревзойденного одесского юмора:

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: почему дрель с Привоза работает без розетки
    Анекдот дня: почему дрель с Привоза работает без розетки

    Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: как Соня разговаривает с Моней
    Анекдот дня: как Соня разговаривает с Моней

    И здрасьте вам! Отличного начала рабочей недели и понедельника легкого и исключительно приятного! Настоятельно советуем начать день с улыбки и хорошего настроения, что, несомненно, обеспечат вам наши анекдоты.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: что происходит на одесском сайте знакомств
    Анекдот дня: что происходит на одесском сайте знакомств

    Утро доброе, одесситы! И отличного всем воскресного дня и настроения, хоть и осеннего, но только позитивного! А если с этим с утра плоховато, вам, несомненно, поможет нам утренний «антидепрессант» – порция доброго одесского юмора от «Одесской жизни»!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua