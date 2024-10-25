Анекдот дня: як два одесити опинилися в Нью-Йорку

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеса. Привезення.
— Ізя, ти маєш совість?
— А скільки вам треба?
Був сьогодні на Староконному ринку, що у місті Одесі. Стою біля лотка із шурупами, болтами. Поруч двоє чоловіків обговорюють який взяти гак щоб підвісити бак. Підходить продавщиця.
Ми тут повіситися хочемо. Дайте нам ось ті 2 гаки. Як думаєте, чи витримають?
Продавщиця: Якщо ні, прийдіть ще раз.
Зустрілися в Нью-Йорку два одесити. Один одному каже:
— Яшо, як ти тут опинився?
— Так само як і ти, Додіку. Мене теж шеф надіслав до Києва з великою сумою доларів.
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