Анекдот дня: як два одесити опинилися в Нью-Йорку

Одеса. Привезення.

— Ізя, ти маєш совість?

— А скільки вам треба?

Був сьогодні на Староконному ринку, що у місті Одесі. Стою біля лотка із шурупами, болтами. Поруч двоє чоловіків обговорюють який взяти гак щоб підвісити бак. Підходить продавщиця.

Ми тут повіситися хочемо. Дайте нам ось ті 2 гаки. Як думаєте, чи витримають?

Продавщиця: Якщо ні, прийдіть ще раз.

Зустрілися в Нью-Йорку два одесити. Один одному каже:

— Яшо, як ти тут опинився?

— Так само як і ти, Додіку. Мене теж шеф надіслав до Києва з великою сумою доларів.

У нас є й інші анекдоти: