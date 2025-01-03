Анекдот дня: доверьте это профессионалу

В 214 маршрутке, водитель:

— На Ковалевского выходят?

— Да-а-а-а!

— Так что, останавливать?

Разговор в Одессе:

— Сема, ты куда?

— Нет, Моня, я домой!

Молдованка, Цыганский проспект.

Женщина не местная сильно хочет выкинуть пакет с мусором в мусорный контейнер.

Крышка контейнера, через свой скверный характер, перекосилась и открываться не желает.

Женщина дергает ее и так и эдак, однако шансов на победу не имеет аж ни одного.

И вот на сцене появляется бомж. Классический.

Это чудо приближается к нашей героине и произносит нижеследующее:

— Мадамм-м-с! Доверьте это профессионалу!

У нас есть и другие анекдоты: