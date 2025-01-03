Анекдот дня: доверьте это профессионалу

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
В 214 маршрутке, водитель:
— На Ковалевского выходят?
— Да-а-а-а!
— Так что, останавливать?
Разговор в Одессе:
— Сема, ты куда?
— Нет, Моня, я домой!
Молдованка, Цыганский проспект.
Женщина не местная сильно хочет выкинуть пакет с мусором в мусорный контейнер.
Крышка контейнера, через свой скверный характер, перекосилась и открываться не желает.
Женщина дергает ее и так и эдак, однако шансов на победу не имеет аж ни одного.
И вот на сцене появляется бомж. Классический.
Это чудо приближается к нашей героине и произносит нижеследующее:
— Мадамм-м-с! Доверьте это профессионалу!
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