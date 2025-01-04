Анекдот дня: довірте це професіоналу

У 214 маршрутці, водій:

— На Ковалевського виходять?

— Так-а-а-а!

— То що, зупиняти?

Розмова в Одесі:

— Семо, ти куди?

— Ні, Моню, я додому!

Молдова, Циганський проспект.

Жінка не місцева сильно хоче викинути пакет зі сміттям у сміттєвий контейнер.

Кришка контейнера через свій поганий характер перекосилася і відкриватися не бажає.

Жінка смикає її і так і так, проте шансів на перемогу не має жодного.

І ось на сцені з’являється бомж. Класичний.

Це диво наближається до нашої героїні і вимовляє таке:

— Мадам-м-с! Довірте це професіоналові!

У нас є й інші анекдоти: