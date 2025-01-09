Анекдот дня: доктор-оптимист и очень «заботливый» дедушка

И сегодня мы побываем на приеме у одесского доктора, а также познакомимся с ну очень заботливым дедушкой:

– Доктор, шо ж Вы так долго ехали? Я, таки, почти помер!

– А я, Натан Семёнович, в Вас верил!

***

Одесса. На приёме у врача:

– Вы курите?

– Нет.

– Выпиваете?

– Нет.

– Только не надо, таки, ехидно улыбаться! Я всё равно что-нибудь найду…

***

– А мне мой дедушка Зяма мороженое не покупает, чтобы я не заболела!

– Ну надо же, какой заботливый старый жмот!

***

– Папа, дай 10 копеек…

– Ёсик, зачем тебе 10 копеек?

– А пусть, таки, тебе стыдно будет, шо у ребёнка только 10 копеек!

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