Анекдот дня: доктор-оптимист и очень «заботливый» дедушка

Всем привет и с добрым утром! А чтобы и весь день оказался добрым, позитивным и продуктивным, категорически советуем начать его с минутки юмора, да не абы какого, а нашего, одесского! Что с превеликим удовольствием обеспечит вам «Одесская жизнь».
И сегодня мы побываем на приеме у одесского доктора, а также познакомимся с ну очень заботливым дедушкой:
– Доктор, шо ж Вы так долго ехали? Я, таки, почти помер!
– А я, Натан Семёнович, в Вас верил!
***
Одесса. На приёме у врача:
– Вы курите?
– Нет.
– Выпиваете?
– Нет.
– Только не надо, таки, ехидно улыбаться! Я всё равно что-нибудь найду…
***
– А мне мой дедушка Зяма мороженое не покупает, чтобы я не заболела!
– Ну надо же, какой заботливый старый жмот!
***
– Папа, дай 10 копеек…
– Ёсик, зачем тебе 10 копеек?
– А пусть, таки, тебе стыдно будет, шо у ребёнка только 10 копеек!
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