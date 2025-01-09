Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: доктор-оптимист и очень «заботливый» дедушка

Анекдот дня: доктор-оптимист и очень «заботливый» дедушка

Всем привет и с добрым утром! А чтобы и весь день оказался добрым, позитивным и продуктивным, категорически советуем начать его с минутки юмора, да не абы какого, а нашего, одесского! Что с превеликим удовольствием обеспечит вам «Одесская жизнь».

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И сегодня мы побываем на приеме у одесского доктора, а также познакомимся с ну очень заботливым дедушкой:

– Доктор, шо ж Вы так долго ехали? Я, таки, почти помер!
– А я, Натан Семёнович, в Вас верил!

***
Одесса. На приёме у врача:
– Вы курите?
– Нет.
– Выпиваете?
– Нет.
– Только не надо, таки, ехидно улыбаться! Я всё равно что-нибудь найду…

***
– А мне мой дедушка Зяма мороженое не покупает, чтобы я не заболела!
– Ну надо же, какой заботливый старый жмот!

***
– Папа, дай 10 копеек…
– Ёсик, зачем тебе 10 копеек?
– А пусть, таки, тебе стыдно будет, шо у ребёнка только 10 копеек!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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