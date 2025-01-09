Анекдот дня: доктор-оптиміст і дуже «дбайливий» дідусь

І сьогодні ми побуваємо на прийомі у одеського лікаря, а також познайомимося з ну дуже дбайливим дідусем:

– Лікарю, шо ж Ви так довго їхали? Я майже помер!

– А я, Натане Семеновичу, у Вас вірив!

***

Одеса. На прийомі у лікаря:

– Ви курите?

– Ні.

– Випиваєте?

– Ні.

– Тільки не треба таки єхидно посміхатися! Я все одно щось знайду…

***

– А мені мій дідусь Зяма морозиво не купує, щоб я не захворіла!

– Ну треба ж, який дбайливий старий жмот!

***

– Тату, дай 10 копійок…

– Йосику, навіщо тобі 10 копійок?

– А хай, таки, тобі соромно буде, що у дитини лише 10 копійок!

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