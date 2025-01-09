Анекдот дня: доктор-оптиміст і дуже «дбайливий» дідусь

Усім привіт і з добрим ранком! А щоб і весь день виявився добрим, позитивним і продуктивним, категорично радимо почати його з хвилинки гумору, та не аби якого, а нашого, одеського! Що з превеликим задоволенням забезпечить вам «Одеське життя».
І сьогодні ми побуваємо на прийомі у одеського лікаря, а також познайомимося з ну дуже дбайливим дідусем:
– Лікарю, шо ж Ви так довго їхали? Я майже помер!
– А я, Натане Семеновичу, у Вас вірив!
***
Одеса. На прийомі у лікаря:
– Ви курите?
– Ні.
– Випиваєте?
– Ні.
– Тільки не треба таки єхидно посміхатися! Я все одно щось знайду…
***
– А мені мій дідусь Зяма морозиво не купує, щоб я не захворіла!
– Ну треба ж, який дбайливий старий жмот!
***
– Тату, дай 10 копійок…
– Йосику, навіщо тобі 10 копійок?
– А хай, таки, тобі соромно буде, що у дитини лише 10 копійок!
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