Анекдот дня: как Рабинович внучку в зоопарк водил

И сегодня мы наведаемся не абы куда, а прямиком в зоопарк:

Повел Рабинович свою маленькую внучку в зоопарк. Показывал ей разных зверей, рассказывал о них, что знал… Но перед клеткой со львом девочка просто остолбенела – такое он произвел на нее впечатление! Она стояла и смотрела на зверя, как завороженная, а счастливый дед разливался соловьем, сообщая девочке все сведения о львах, какие только помнил… A когда лев зевнул во всю огромную пасть, внучка схватила деда за руку и очень серьезно сказала:

– Если он тебя съест, скажи мне прямо сейчас, на каком автобусе мне надо ехать домой!

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