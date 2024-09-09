Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Рабинович внучку в зоопарк водил

Анекдот дня: как Рабинович внучку в зоопарк водил

Всех с добрым утром! Новый день начался и начать его советуем на позитиве. А лучший способ им зарядиться – почитать утреннюю порцию анекдотов от «Одесской жизни».

И сегодня мы наведаемся не абы куда, а прямиком в зоопарк:

Повел Рабинович свою маленькую внучку в зоопарк. Показывал ей разных зверей, рассказывал о них, что знал… Но перед клеткой со львом девочка просто остолбенела – такое он произвел на нее впечатление! Она стояла и смотрела на зверя, как завороженная, а счастливый дед разливался соловьем, сообщая девочке все сведения о львах, какие только помнил… A когда лев зевнул во всю огромную пасть, внучка схватила деда за руку и очень серьезно сказала:
– Если он тебя съест, скажи мне прямо сейчас, на каком автобусе мне надо ехать домой!

Карикатура про зоопарк

Анекдот про одесского енота

Зоопарк, карикатура

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Редакция ПРОФИЛЬ
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