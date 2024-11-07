Да уж, тема США сейчас ох, как актуальна… Да ну их, те выборы!.. Сегодня мы о другом – о нашем старом знакомом Рабиновиче, который (а вы не знали?) переехал жить в Америку и, шо бы вы думали, таки нашел там свое дело!

Доктор Рабинович не мог найти paботу в американских больницах, поэтому решил oткрыть свою небольшую частную клинику. Перед входом он разместил рекламный плакат с надписью: «Пoлучите лечение за $20, и мы вернем вам $100, если болезнь не пройдет».

Амepиканский юрист peшил, что это неплохая возможность заработать 100 долларов, и зашел в клинику.

Произошел такой диалог.

Юрист: «У меня пропал вкус».

Рабинович: «Сестра, принесите лекарство из коробки №22 и капните 3 капли в рот пациенту».

Юрист: «Тфу! Это же керосин!»

Рабинович: «Поздравляю, ваше чувство вкуса вернулось. С вас 20 долларов».

Раздраженный юрист расплатился, но вернулся через пару дней, чтобы вернуть деньги.

Юрист: «Я потерял память. Ничего не могу вспомнить».

Рабинович: «Сестра, принесите лекарство из коробки №22 и капните 3 капли в рот пациенту».

Юрист (недовольно): «Это же керосин. Вы давали его мне, когда я приходил в прошлый раз».

Рабинович: «Поздравляю, ваша память вернулась. С вас 20 долларов».

Взбешенный юрист отдал ему деньги, но снова вернулся через неделю, чтобы попытаться получить 100 долларов.

Юрист: «У меня очень испортилось зрение. Я практически ничего не вижу».

Рабинович: «К сожалению, у меня нет лекарства для лечения такого недуга. Вот, возьмите ваши 100 долларов».

Юрист (уставившись на банкноту): «Но это ведь 20 долларов, а не 100!».

Рабинович: «Поздравляю, ваше зрение вернулось. С вас 20 долларов».

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