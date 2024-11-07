Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как доктор Рабинович американского юриста лечил

Анекдот дня: как доктор Рабинович американского юриста лечил

Утро доброе, неунывающие одесситы! Ночь прошла благополучно? Настроение бодрое? Ну а если нет, это, как вы уже наверное знаете, поправить несложно. Как? Да зарядившись порцией одесского юмора от «Одесской жизни»!

Да уж, тема США сейчас ох, как актуальна… Да ну их, те выборы!.. Сегодня мы о другом – о нашем старом знакомом Рабиновиче, который (а вы не знали?) переехал жить в Америку и, шо бы вы думали, таки нашел там свое дело!

Доктор Рабинович не мог найти paботу в американских больницах, поэтому решил oткрыть свою небольшую частную клинику. Перед входом он разместил рекламный плакат с надписью: «Пoлучите лечение за $20, и мы вернем вам $100, если болезнь не пройдет».

Амepиканский юрист peшил, что это неплохая возможность заработать 100 долларов, и зашел в клинику.

Произошел такой диалог.

Юрист: «У меня пропал вкус».

Рабинович: «Сестра, принесите лекарство из коробки №22 и капните 3 капли в рот пациенту».

Юрист: «Тфу! Это же керосин!»

Рабинович: «Поздравляю, ваше чувство вкуса вернулось. С вас 20 долларов».

У доктора

Раздраженный юрист расплатился, но вернулся через пару дней, чтобы вернуть деньги.

Юрист: «Я потерял память. Ничего не могу вспомнить».

Рабинович: «Сестра, принесите лекарство из коробки №22 и капните 3 капли в рот пациенту».

Юрист (недовольно): «Это же керосин. Вы давали его мне, когда я приходил в прошлый раз».

Рабинович: «Поздравляю, ваша память вернулась. С вас 20 долларов».

Взбешенный юрист отдал ему деньги, но снова вернулся через неделю, чтобы попытаться получить 100 долларов.

Доктор и пациент

Юрист: «У меня очень испортилось зрение. Я практически ничего не вижу».

Рабинович: «К сожалению, у меня нет лекарства для лечения такого недуга. Вот, возьмите ваши 100 долларов».

Юрист (уставившись на банкноту): «Но это ведь 20 долларов, а не 100!».

Рабинович: «Поздравляю, ваше зрение вернулось. С вас 20 долларов».

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