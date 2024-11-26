Анекдот дня: особенности одесских детей

Одесские семейные разборки.

— Циля, я тебя умоляю — давай разведёмся! У меня уже нет сил больше так жить!

— Нет, Яша, вдовой взял — вдовой и оставишь…

Одесский страховой агент Рабинович решил креститься. Битый час не выходит он от священника. Наконец, вытирая пот со лба, появляется в дверях.

— Ну как, — спрашивают у него, — совершил таинство крещения?

— Нет, зато я таки уговорил его застраховаться от наводнения!..

В Одессе у заботливой мамы сын пьёт, курит, ругается матом, но в шапочке!

У нас есть и другие анекдоты: