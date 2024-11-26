Анекдот дня: особенности одесских детей

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
Одесские семейные разборки.
— Циля, я тебя умоляю — давай разведёмся! У меня уже нет сил больше так жить!
— Нет, Яша, вдовой взял — вдовой и оставишь…
Одесский страховой агент Рабинович решил креститься. Битый час не выходит он от священника. Наконец, вытирая пот со лба, появляется в дверях.
— Ну как, — спрашивают у него, — совершил таинство крещения?
— Нет, зато я таки уговорил его застраховаться от наводнения!..
В Одессе у заботливой мамы сын пьёт, курит, ругается матом, но в шапочке!
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