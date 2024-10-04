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Анекдот дня: для чего женщине в трамвае врач

Анекдот дня: для чего женщине в трамвае врач

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

В одесской квартире.
Роза обиженно спрашивает:
— Абрамчик, почему ты больше не говоришь, что любишь меня?
— Я уже говорил это однажды. Если что-то вдруг изменится, я таки дам тебе знать…

Одесская квартира, поздняя ночь.
— Циля, я тебя хочу!
— Фима, и шо, обязательно нужно было меня будить? Или ты таки забыл, где шо находится?..

Одесский трамвай. Час пик.
— Есть ли в вагоне врач?! — истошно кричит с передней площадки еврейка бальзаковского возраста.
— Я врач! Что случилось?! — доносится мужской голос с задней площадки.
— Не желаете ли познакомиться с моей дочерью?

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