Анекдот дня: для чого жінці в трамваї лікар

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!
В одеській квартирі.
Роза скривджено запитує:
— Абрамчику, чому ти більше не кажеш, що любиш мене?
— Я вже казав це одного разу. Якщо щось раптом зміниться, я таки дам тобі знати…
Одеська квартира, пізня ніч.
— Цилю, я тебе хочу!
— Фіма, і шо, обов’язково треба було мене будити? Чи ти таки забув, де шо знаходиться?
Одеський трамвай. Час пік.
— Чи є у вагоні лікар? — несамовито кричить з переднього майданчика єврейка бальзаківського віку.
— Я лікар! Що сталося? — долинає чоловічий голос із заднього майданчика.
— Чи не бажаєте познайомитися з моєю дочкою?
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