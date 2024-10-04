Анекдот дня: для чого жінці в трамваї лікар

В одеській квартирі.

Роза скривджено запитує:

— Абрамчику, чому ти більше не кажеш, що любиш мене?

— Я вже казав це одного разу. Якщо щось раптом зміниться, я таки дам тобі знати…

Одеська квартира, пізня ніч.

— Цилю, я тебе хочу!

— Фіма, і шо, обов’язково треба було мене будити? Чи ти таки забув, де шо знаходиться?

Одеський трамвай. Час пік.

— Чи є у вагоні лікар? — несамовито кричить з переднього майданчика єврейка бальзаківського віку.

— Я лікар! Що сталося? — долинає чоловічий голос із заднього майданчика.

— Чи не бажаєте познайомитися з моєю дочкою?

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