Анекдот дня: Сёма идет на свидание

Сегодняшний день, 16 февраля, «Одесская жизнь» советует провести в позитивном настроении и обязательно порадовать своих близких приятным сюрпризом. А для «зарядки» предлагаем вашему вниманию забавный анекдот про незадачливого Сёму и его рачительную маму.

– Маман, дайте мне денег на цветы – я иду на свидание с девушкой!

– Сёма, ты сошел с ума не на той остановке! Шо такое букетик роз? Это через три дня колючий веник! Лучше подари девушке мою герань – от нее будет дохнуть моль!

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