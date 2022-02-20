Анекдот дня: Сёма хочет в зоопарк

Сегодняшний воскресный день, 20 февраля, «Одесская жизнь» рекомендует провести с пользой и обязательно сходить куда-нибудь всей семьей. А для утренней зарядки позитива предлагаем вашему вниманию одесский анекдот про маленького Сёму и его не в меру экономного папу.
– Сёма, что ты от меня опять хочешь?
– Папа, дай мне 10 гривен, я хочу сходить в зоопарк, посмотреть на удава.
– Возьми лупу, сходи в сад, посмотри на червяка!
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