Анекдот дня: о чем говорит пересоленая еда?

Анекдот дня: искала соль… Доброе утро, одесситы! Ну вот и здрасьте: еще и бензиновый дефицит толком не пережили, как солевой грянул… Но не будем унывать, ведь в любой ситуации можно найти положительные моменты. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: какого вируса боятся после обезьяньей оспы? Доброе утро, Одесса! Сегодня среда, середина рабочей недели. Ну и анекдот постарались подобрать в тему, посерьезней. Хотя серьезное там только начало. В общем, все напасти встречаем с улыбкой. Улыбка, кстати, и иммунитет укрепляет. ПОДРОБНЕЕ

Максим Марченко отреагировал на свой «арест» в москве одесским анекдотом Подводя итоги 24 мая, руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко остался доволен вниманием со стороны врагов. По его словам — это признак того, что «мы делаем им нервы». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: беседуют две одесситки Доброе утро, мы из Одессы! И, стало быть, не унываем, даже услышав сигнал воздушной тревоги. И не теряем бодрости духа даже если море и пляжи для нас временно закрыты.

Сегодня «Одесская жизнь» предлагает немного отвлечься от негатива военных дней. Не стоит забывать: все плохое, что есть в нашей жизни сейчас, рано или поздно закончится, а старый добрый одесский юмор с нами навсегда. ПОДРОБНЕЕ