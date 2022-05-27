Анекдот дня: о чем говорит пересоленая еда?

Доброе утро, одесситы! Помните выражение: «Пересолил (ла) – значит влюбился (лась)». С нынешней ситуацией с солью шутки про эту приправу приобрели со всем иной смысл. Ну а хорошие новости в том, что совсем скоро этот продукт вновь появится на полках магазинов, а пересоленая еда опять станет признаком влюбленности.
— Теперь если хозяйка подает пересоленую еду – это свидетельство ее гостеприимности и финансового благополучия.
Или похожий вариант:
— Теперь любую пересоленую еду нужно называть «по-богатому».
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