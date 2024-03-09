Анекдот дня: дела в Одессе, взятка и мастер-парикмахер

Всем доброго утра! Суббота только началась, впереди почти два выходных дня. Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать отдых минуткой юмора.
Рабинович и война:
— Рабинович, как дела в Одессе?
— Ой, всё не слава богу! Война началась!
— С кем?
— Россия с НАТО воюет!
— И как дела?
— Россия потеряла 150 000 человек, флагман, ракеты, кучу техники.
— А НАТО что?
— А НАТО ещё не приехало.
***
— Изя, за что ты в тюрьму попал?
— За взятку.
— А за что тебя выпустили?
— Ну, вы как думаете…
—
Парикмахер:
— Скажите, кто вас стриг?
— Мастер.
— Я понимаю, что мастер, но кто он по профессии?
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