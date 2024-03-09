Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: дела в Одессе, взятка и мастер-парикмахер

Анекдот дня: дела в Одессе, взятка и мастер-парикмахер

Всем доброго утра! Суббота только началась, впереди почти два выходных дня. Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать отдых минуткой юмора.

Рабинович и война:

— Рабинович, как дела в Одессе?

— Ой, всё не слава богу! Война началась!

— С кем?

— Россия с НАТО воюет!

— И как дела?

— Россия потеряла 150 000 человек, флагман, ракеты, кучу техники.

— А НАТО что?

— А НАТО ещё не приехало.

***

— Изя, за что ты в тюрьму попал?

— За взятку.

— А за что тебя выпустили?

— Ну, вы как думаете…

— 

Парикмахер:

— Скажите, кто вас стриг?

— Мастер.

— Я понимаю, что мастер, но кто он по профессии?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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