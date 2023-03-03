Анекдот дня: что делал одессит в колбасном ряду на Привозе

Доброе утро, Одесса! Ну вот она – долгожданная пья… ой, ну то есть пятница! И скоро выходные и можно будет отправиться… Ну, скажем, на Привоз. А пожелаем-ка мы вам сегодня настроения весеннего, работы несложной, кофе бодрящего и бутербродов с самой лучшей колбасой.

Ну ведь Привоз мы не просто так упомянули? О нем наш сегодняшний анекдот:

Одесса. Привоз. Колбасный ряд.

– Мужчина! Шо вы ото целый час ходите, пробуете и ничего не берете?! Вам шо, таки ничего не нравится?

– Нравится!

– Шо, денег нет?!

– Есть!

– Ну так покупайте!

– Зачем?

– Шобы кушать!

– А я шо делаю?

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