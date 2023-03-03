Анекдот дня: что делал одессит в колбасном ряду на Привозе

Доброе утро, Одесса! Ну вот она – долгожданная пья… ой, ну то есть пятница! И скоро выходные и можно будет отправиться… Ну, скажем, на Привоз.
А пожелаем-ка мы вам сегодня настроения весеннего, работы несложной, кофе бодрящего и бутербродов с самой лучшей колбасой.
Ну ведь Привоз мы не просто так упомянули? О нем наш сегодняшний анекдот:
Одесса. Привоз. Колбасный ряд.
– Мужчина! Шо вы ото целый час ходите, пробуете и ничего не берете?! Вам шо, таки ничего не нравится?
– Нравится!
– Шо, денег нет?!
– Есть!
– Ну так покупайте!
– Зачем?
– Шобы кушать!
– А я шо делаю?
У нас есть и другие одесские анекдоты:
- Софе объяснили, почему выйти замуж, как на Привоз сходить;
- Что будет, если медицинский спирт закусывать докторской колбасой?
- С каким мясом беляши на Привозе;
- Случай на Привозе.