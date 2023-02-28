Анекдот дня: у настройщика пианино Мойши проблемы на работе

Доброе утро, Одесса! Вчерашний понедельник оказался для нас днем тяжелым, по крайней мере, темным и безводным. Будем надеяться, что уж вторник-то нас не подведет.

А вообще желаем всем как можно меньше расстраиваться во всех смыслах. А уж по пустякам – особенно. И да – успешной вам рабочей недели. И безпроблемной по возможности.

– Мойша, я таки пригласил вас настроить пианино, а не целовать мою дочь!

– Ой, ну вот шо вы тошните мине на нервы? Она ведь таки тоже выглядит расстроенной…

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