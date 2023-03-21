Анекдот дня: у Йосифа Моисеевича пропала кастрюля с борщом

Доброе утро, одесситы! Сегодня пожалаем вам рабочего дня удачного, прибылей побольше, а убытков поменьше. И конечно же мы верим в нашу скорую Победу и по мере сил помогаем нашим защитникам.
А чтобы день начинался на позитиве, вот вам наш свежий анекдот. Давайте-ка узнаем, чем нынче озабочены жильцы одесского дворика:
– Сёма, Ви слышали, вчера ночью у Ёсифа Моисеича с окна пропала каструлька из борщом?
– Белая из вишенкой на боке?
– Шо, откуда Ви знаете, за вишенку?
– Так та каструлька пропала неделю назад из подоконника Розы Львовны, но с компотом.
Еще больше одесских анекдотов:
- Моня рассказал, что дешевеет, когда все дорожает;
- Что делал одессит в колбасном ряду на Привозе;
- Яша и черная икра;
- В чем разница между бедой и катастрофой?