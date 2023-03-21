Анекдот дня: у Йосифа Моисеевича пропала кастрюля с борщом

Доброе утро, одесситы! Сегодня пожалаем вам рабочего дня удачного, прибылей побольше, а убытков поменьше. И конечно же мы верим в нашу скорую Победу и по мере сил помогаем нашим защитникам.

А чтобы день начинался на позитиве, вот вам наш свежий анекдот. Давайте-ка узнаем, чем нынче озабочены жильцы одесского дворика:

– Сёма, Ви слышали, вчера ночью у Ёсифа Моисеича с окна пропала каструлька из борщом?

– Белая из вишенкой на боке?

– Шо, откуда Ви знаете, за вишенку?

– Так та каструлька пропала неделю назад из подоконника Розы Львовны, но с компотом.

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