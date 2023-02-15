Анекдот дня: как Яша Рабинович салон связи посетил

Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает вам рабочего дня плодотворного, начальства в добром здравии и настроении прекрасном, клиентов спокойных, заказчиков сговорчивых… А главное – побольше взаимопонимания и недоразумений как можно меньше. Ну, чтобы битыми не быть… Почему так? А прочитайте наш сегодняшний анекдот:
Финкельштейн встречает Рабиновича и удивляется:
– Яша, почему у тебя фингал под глазом? Мне казалось, ты не из драчливых.
– Да вот, зашел в салон связи и имел неосторожность выразить восхищение новинками электроники продавцу в лицо.
– Таки шо ты ему сказал?
– НУ И ГАДЖЕТЫ!
Хотите больше анекдотов? Их есть у нас:
- Пришел Рабинович в ресторан…
- Розу на рынке обозвали сволочью;
- Об особенностях одесских компьютеров;
- Как Рабинович баранов считал;
- Фима, Моня, угощение.