Анекдот дня: как Яша Рабинович салон связи посетил

Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает вам рабочего дня плодотворного, начальства в добром здравии и настроении прекрасном, клиентов спокойных, заказчиков сговорчивых… А главное – побольше взаимопонимания и недоразумений как можно меньше. Ну, чтобы битыми не быть… Почему так? А прочитайте наш сегодняшний анекдот:

Финкельштейн встречает Рабиновича и удивляется:

– Яша, почему у тебя фингал под глазом? Мне казалось, ты не из драчливых.

– Да вот, зашел в салон связи и имел неосторожность выразить восхищение новинками электроники продавцу в лицо.

– Таки шо ты ему сказал?

– НУ И ГАДЖЕТЫ!

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