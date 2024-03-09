Анекдот дня: справи в Одесі, хабар і майстер-перукар

Усім доброго ранку! Субота тільки почалася, попереду майже два вихідних дні. Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати відпочинок хвилинкою гумору.
Рабінович і війна:
— Рабіновичу, як справи в Одесі?
— Ой, усе не слава богу! Війна почалася!
— З ким?
— Росія з НАТО воює!
— І як справи?
— Росія втратила 150 000 осіб, флагман, ракети, купу техніки.
— А НАТО що?
— А НАТО ще не приїхало.
***
— Ізя, за що ти до в’язниці потрапив?
— За хабар.
— А за що тебе випустили?
— Ну, ви як думаєте…
—
Перукар:
— Скажіть, хто вас стриг?
— Майстер.
— Я розумію, що майстер, але хто він за професією?
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