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Анекдот дня: справи в Одесі, хабар і майстер-перукар

Анекдот дня: справи в Одесі, хабар і майстер-перукар

Усім доброго ранку! Субота тільки почалася, попереду майже два вихідних дні. Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати відпочинок хвилинкою гумору.

Рабінович і війна:

— Рабіновичу, як справи в Одесі?

— Ой, усе не слава богу! Війна почалася!

— З ким?

— Росія з НАТО воює!

— І як справи?

— Росія втратила 150 000 осіб, флагман, ракети, купу техніки.

— А НАТО що?

— А НАТО ще не приїхало.

***

— Ізя, за що ти до в’язниці потрапив?

— За хабар.

— А за що тебе випустили?

— Ну, ви як думаєте…

— 

Перукар:

— Скажіть, хто вас стриг?

— Майстер.

— Я розумію, що майстер, але хто він за професією?

У нас є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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