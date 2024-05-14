Анекдот дня: Что Вове сказал голос из телефона

— Алло, Вовочка, сыночек, ты уже взрослый, и сделай так, как говорит тебе внутренний голос, идущий с телефона…

*****

— Ви знаете, Ефим Абрамович, всё-таки иметь соседа наркомана лучше, чем соседа скрипача!

— Ой вей! И чем же это лучше?!

— Понимаете, у наркомана хоть иногда, но таки играет приличная музыка… А скрипач будто утконоса целый день насилует!

*****

— Ребекка Моисеевна, позовите таки Розочку!

— Её нет дома.

— И где же она опять шляется?

— Шо значит «шляется»? Ищет выйти замуж!

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