Анекдот дня: Що Вові сказав голос із телефону

— Алло, Вовочко, синочку, ти вже дорослий, і зроби так, як каже тобі внутрішній голос, що йде з телефону…

*****

— Ви знаєте, Юхиме Абрамовичу, все-таки мати сусіда наркомана краще, ніж сусіда скрипаля!

— Ой вей! І чим же це краще?!

— Розумієте, у наркомана хоч іноді, але таки грає пристойна музика… А скрипаль ніби качкодзьоба цілий день ґвалтує!

*****

— Ребекка Мойсеївна, покличте таки Розочку!

— Її немає вдома.

— І де ж вона знову вештається?

— Шо значить «вештається»? Шукає вийти заміж!

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