Анекдот дня: Що Вові сказав голос із телефону

Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
— Алло, Вовочко, синочку, ти вже дорослий, і зроби так, як каже тобі внутрішній голос, що йде з телефону…
*****
— Ви знаєте, Юхиме Абрамовичу, все-таки мати сусіда наркомана краще, ніж сусіда скрипаля!
— Ой вей! І чим же це краще?!
— Розумієте, у наркомана хоч іноді, але таки грає пристойна музика… А скрипаль ніби качкодзьоба цілий день ґвалтує!
*****
— Ребекка Мойсеївна, покличте таки Розочку!
— Її немає вдома.
— І де ж вона знову вештається?
— Шо значить «вештається»? Шукає вийти заміж!
Читайте інші наші анекдоти: