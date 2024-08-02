Анекдот дня: что Роза нашла в этом Моне

— Зиновий, а как вы поняли, что вы брутальный мужчина?

— Мама сказала.

*****

— Моня, срочно пообещай, что ты женишься на нашей Цилечке!

— Семён Маркович, пообещать могу! Но жениться таки не обещаю!

*****

— Роза, таки шо ты нашла в этом Моне? Он же маленький и плюгавый!

— Знаешь, Роза! Он таки не весь маленький и плюгавый!

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