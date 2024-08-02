Анекдот дня: что Роза нашла в этом Моне

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Зиновий, а как вы поняли, что вы брутальный мужчина?
— Мама сказала.
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— Моня, срочно пообещай, что ты женишься на нашей Цилечке!
— Семён Маркович, пообещать могу! Но жениться таки не обещаю!
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— Роза, таки шо ты нашла в этом Моне? Он же маленький и плюгавый!
— Знаешь, Роза! Он таки не весь маленький и плюгавый!
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