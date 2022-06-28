Анекдот дня: про грустную Цилю и находчивого Зяму

Анекдот дня: на что сбирают деньги в Новой украинской школе? Доброе утро, мы из украинской Одессы! Рабочая неделя стартовала. Это значит, что мы стали еще ближе к победе и долгожданному миру. А прошлая неделя прошла не в пустую – украинцы собрали 600 млн. грн на покупку 4 «Байрактаров». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Хаим и публичный дом на Дерибасовской Доброе утро, одесситы! Сегодня воскресенье, а значит можно подольше поспать, сытнее позавтракать, провести больше времени с близкими и выбраться погулять, хотя бы на нашу славную Дерибасовскую… А еще зарядиться позитивом, прочитав наш утренний анекдот. ПОДРОБНЕЕ