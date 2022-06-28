Анекдот дня: про грустную Цилю и находчивого Зяму

Доброе утро, Одесса! Несмотря не непростое время и очень «нервенные» дни, давайте все же не будем терять бодрости духа: ведь рано или поздно все плохое в нашей жизни обязательно закончится. Так что держим кулачки за наших «котиков»-бойцов и верим в скорую Победу.
А для утренней зарядки позитивом предлагаем вашему вниманию очередной забавный одесский анекдот. Давайте узнаем, отчего одесситка Циля такая грустная?
…Цилечка, и шо ты такая грустная?
– Зяма, ты должен знать, шо я бываю грустная или от длительного отсутствия секса, или от отсутствия денег!
– Таки шо раньше расстегивать? Кошелек или бруки?
Еще анекдоты:
- Хаим и публичный дом на Дерибасовской;
- Сара, весы и очки;
- Бабник Фима и неунывающая Софочка;
- О чем мечтает Роза Марковна?
- Циля – первая красавица Одессы.