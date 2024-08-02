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Анекдот дня: що Роза знайшла в цьому Моні

Анекдот дня: що Роза знайшла в цьому Моні

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!

— Зіновій, а як ви зрозуміли, що ви брутальний чоловік?
— Мама сказала.

*****

— Моня, терміново пообіцяй, що ти одружишся з нашою Цілечкою!
— Семене Марковичу, пообіцяти можу! Але одружитися таки не обіцяю!

*****

— Роза, таки шо ти знайшла в цьому Моне? Він же маленький і плюгавий!
— Знаєш, Розо! Він таки не весь маленький і плюгавий!

У нас є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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