Анекдот дня: що Роза знайшла в цьому Моні

— Зіновій, а як ви зрозуміли, що ви брутальний чоловік?

— Мама сказала.

*****

— Моня, терміново пообіцяй, що ти одружишся з нашою Цілечкою!

— Семене Марковичу, пообіцяти можу! Але одружитися таки не обіцяю!

*****

— Роза, таки шо ти знайшла в цьому Моне? Він же маленький і плюгавий!

— Знаєш, Розо! Він таки не весь маленький і плюгавий!

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