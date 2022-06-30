Анекдот дня: Мойша и Сара попали в рай

Доброе утро, одесситы! Ну вот – уже и четверг. А значит – и до выходных совсем не далеко. Но сегодня надо еще немного напрячься и поработать. И да будет сегодня как можно меньше воздушных тревог. А еще лучше – пусть вообще их не будет!
Но как бы там ни было, держим строй и позитивный настрой. А для бодрости духа ловите наш одесский анекдот.
…Мойша и Сара жили вместе долго и счастливо. И, как водится, умерли в один день. Попали муж и жена в рай. А там… красота, куда глаз ни положи. Вдруг Мойша как даст Саре подзатыльник. Она:
– Ты шо, с ума спятил?
– Да я просто подумал, если б не твое вот это всё правильное питание, мы бы тут уже давно были!
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