Анекдот дня: Мойша и Сара попали в рай

Доброе утро, одесситы! Ну вот – уже и четверг. А значит – и до выходных совсем не далеко. Но сегодня надо еще немного напрячься и поработать. И да будет сегодня как можно меньше воздушных тревог. А еще лучше – пусть вообще их не будет!

Но как бы там ни было, держим строй и позитивный настрой. А для бодрости духа ловите наш одесский анекдот.

…Мойша и Сара жили вместе долго и счастливо. И, как водится, умерли в один день. Попали муж и жена в рай. А там… красота, куда глаз ни положи. Вдруг Мойша как даст Саре подзатыльник. Она:

– Ты шо, с ума спятил?

– Да я просто подумал, если б не твое вот это всё правильное питание, мы бы тут уже давно были!

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