Анекдот дня: Сара, весы и очки

Анекдот дня: Моню переехал каток Доброе утро, Одесса! Сегодня уже четверг, а значит еще немного еще чуть – и снова выходные. Ну а пока что заряжаемся позитивом на предстоящий рабочий день. Как? Ну хотя бы прочитав наш утренний анекдот! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: новая загадка Деволановского спуска Доброе утро, мы из Одессы! Середина недели, город продолжает жить, обороняться, развиваться, отдыхать, шутить, и даже строиться, несмотря на войну. Но есть места в Одессе, где и до войны было как после неё… ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что случилось в Одесском Оперном? Доброе утро, одесситы! Вчера у нас выдался нелегкий денек: тревоги, ракеты, «прилеты»… Но не будем впадать в панику (как военное начальство и советует). Пусть враг себе бесится – ведь это он от бессилия, так как понимает: нас ему не одолеть! И не забываем: война когда-нибудь да закончится, а наш одесский юмор с нами навсегда. ПОДРОБНЕЕ