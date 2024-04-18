Анекдот дня: что играет Шпильман и где зарыт талант

Встречаются Моня и Изя. Оба – поклонники музыки.

– Моня, пойдем завтра на концерт на Ростроповича?

– Не. Не могу. Завтра Шпильман играет.

Через некоторое время:

– Слушай, в пятницу приезжает Горовиц, я два билета достал, пойдешь?

– Нет, не могу, в пятницу у Шпильмана концерт…

– Слушай, Моня, кто такой этот Шпильман? – изумленно спрашивает Изя.

– Да я почем знаю? Просто, когда у него концерт, я к его жене хожу…

***

Еврей устраивается на работу в консерваторию. Его послушали – все хорошо! Владение инструментом превосходное, слух абсолютный, играет эффектно, в общем – мечта любого оркестра. Берут:

– Отлично, будем вас таки оформлять. Как ваша фамилия?

– Иванов.

– Иванов? Хм… Странно… А имя?

– Иван.

– Иван?!! Удивительно, непостижимо…. Ви наверно не из Одессы…А отчество?

– Моисеевич.

– Ой вэй, слава Богу – но таки как жеж глубоко бывает зарыт талант.

У нас есть еще больше анекдотов: