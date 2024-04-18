Анекдот дня: что играет Шпильман и где зарыт талант

Утро доброе! А тем, для кого оно почему-то не очень доброе, уж точно не помешает зарядиться порцией доброго одесского юмора и, уж поверьте, это наверняка поможет!..
Встречаются Моня и Изя. Оба – поклонники музыки.
– Моня, пойдем завтра на концерт на Ростроповича?
– Не. Не могу. Завтра Шпильман играет.
Через некоторое время:
– Слушай, в пятницу приезжает Горовиц, я два билета достал, пойдешь?
– Нет, не могу, в пятницу у Шпильмана концерт…
– Слушай, Моня, кто такой этот Шпильман? – изумленно спрашивает Изя.
– Да я почем знаю? Просто, когда у него концерт, я к его жене хожу…
***
Еврей устраивается на работу в консерваторию. Его послушали – все хорошо! Владение инструментом превосходное, слух абсолютный, играет эффектно, в общем – мечта любого оркестра. Берут:
– Отлично, будем вас таки оформлять. Как ваша фамилия?
– Иванов.
– Иванов? Хм… Странно… А имя?
– Иван.
– Иван?!! Удивительно, непостижимо…. Ви наверно не из Одессы…А отчество?
– Моисеевич.
– Ой вэй, слава Богу – но таки как жеж глубоко бывает зарыт талант.
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