Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что случилось в парке Шевченко?

Анекдот дня: что случилось в парке Шевченко?

Привет, неунывающие и, главное, стойкие одесситы! Выходные прошли удачно? Настрой позитивный?.. Ну а еще более позитивным его вам гарантированно сделает наш утренний одесский анекдот!

Несмотря на то, что до следующих выходных еще ой-ой-ой сколько дней, вовсе не обязательно дожидаться их, чтобы совершить небольшую прогулку в парке и, как знать, может быть и познакомиться с кем-то… Хотя герою нашего сегодняшнего анекдота, кажется, в этом деле не подфартило:

– Представляешь, Жора, вчера я встретил в парке Шевченко очаровательную блондинку, которая прогуливала собачку. Я ей говорю для начала: «У вас таки изумительная собачка! Я уже много лет мечтаю заиметь такую же!»
– И шо же произошло дальше?
– Она оставила мне свою дворняжку и ушла.

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