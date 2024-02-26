Анекдот дня: что случилось в парке Шевченко?

Несмотря на то, что до следующих выходных еще ой-ой-ой сколько дней, вовсе не обязательно дожидаться их, чтобы совершить небольшую прогулку в парке и, как знать, может быть и познакомиться с кем-то… Хотя герою нашего сегодняшнего анекдота, кажется, в этом деле не подфартило:

– Представляешь, Жора, вчера я встретил в парке Шевченко очаровательную блондинку, которая прогуливала собачку. Я ей говорю для начала: «У вас таки изумительная собачка! Я уже много лет мечтаю заиметь такую же!»

– И шо же произошло дальше?

– Она оставила мне свою дворняжку и ушла.

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