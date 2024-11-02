Анекдот дня: що Моня знає про закон Архімеда

Приїжджий на одеському Привозі:

— Скільки коштує ваша курка?

— Ой, сонечко, 37 гривень!

— Беру, ось 40.

— На здоров’я, здачі не треба!

Дама дає одеському жебраку одну гривню і каже йому:

— Ви могли б і подякувати!

— Ви що, не бачите, що я глухонімий?! І хочете, щоб за одну гривню сталося диво?

В одеській школі:

— Моню, що ти знаєш про закон Архімеда?

— За порушення цього закону втопився мій дядько Фіма.

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