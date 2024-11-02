Анекдот дня: що Моня знає про закон Архімеда

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!
Приїжджий на одеському Привозі:
— Скільки коштує ваша курка?
— Ой, сонечко, 37 гривень!
— Беру, ось 40.
— На здоров’я, здачі не треба!
Дама дає одеському жебраку одну гривню і каже йому:
— Ви могли б і подякувати!
— Ви що, не бачите, що я глухонімий?! І хочете, щоб за одну гривню сталося диво?
В одеській школі:
— Моню, що ти знаєш про закон Архімеда?
— За порушення цього закону втопився мій дядько Фіма.
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