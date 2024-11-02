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Анекдот дня: що Моня знає про закон Архімеда

Анекдот дня: що Моня знає про закон Архімеда

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!

Приїжджий на одеському Привозі:
— Скільки коштує ваша курка?
— Ой, сонечко, 37 гривень!
— Беру, ось 40.
— На здоров’я, здачі не треба!

Дама дає одеському жебраку одну гривню і каже йому:
— Ви могли б і подякувати!
— Ви що, не бачите, що я глухонімий?! І хочете, щоб за одну гривню сталося диво?

В одеській школі:
— Моню, що ти знаєш про закон Архімеда?
— За порушення цього закону втопився мій дядько Фіма.

У нас є й інші анекдоти:

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