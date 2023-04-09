Анекдот дня: что за звуки доносились из комнаты Розочки?

Доброе утро, одесситы! Сегодня воскресенье, а значит время отдыхать и развлекаться на полную катушку. Так, наверное, думают многие, и в чем-то они даже правы. Но мы все же посоветуем: развлекайтесь, отдыхайте, но и о соседях не забывайте!
А наш сегодняшний анекдот посвящен жильцам одесских коммуналок:
– Розочка, вчера из вашей комнаты доносились странные звуки…
– Так это звучал Шопен!
– Странно, звучал Шопен, а вышел таки Изя…
Хотите больше анекдотов? Таки вам сюда:
- Абрам, Сара, любовник и доктор;
- К кому пришел в гости Цукерман?
- Что говорила бабушка Циля внучке Розочке, переживающей развод;
- Случай на Французском бульваре в Одессе;
- Какую работу ищет одесская мадам?