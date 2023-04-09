Анекдот дня: что за звуки доносились из комнаты Розочки?

Фотофакт: в Одессе поселился новый кот-патриот В Одессе продолжают появляться полюбившиеся горожанами патриотические котики. Так, очередной представитель этого забавного и патриотичного семейства «поселился» на днях на углу улиц Балковской и Мельницкой, напротив супермаркета АТБ. Его создала команда одесских художников из арт-студии LBWS_168. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Абрам, Сара, любовник и доктор Доброе пятничное утро, одесситы. Еще чуть-чуть, и можно будет заняться чем-то кроме работы. Ведь впереди пятничный вечер и два выходных. А пока, перед работой, предлагаем улыбнуться. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что советует Софочка желающим похудеть Доброе утро, неунывающия ни при каких обстоятельствах Одесса! Ну вот и весна настала… По крайней мере, календарная. А там и до лета недалеко. И именно сейчас самое время начинать воплощать в жизнь мечту многих из нас – «похудеть к лету». А уж как это сделать правильно, вам подскажет героиня нашего сегодняшнего анекдота: ПОДРОБНЕЕ