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Анекдот дня: на каком инструменте будет играть Сарочка

Анекдот дня: на каком инструменте будет играть Сарочка

Всем привет и с добрым и бодрым воскресным утром! И давайте не изменять традиции и начнем этот выходной для многих день исключительно на позитиве.

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что выходной – время не только для ничегонеделания, но и для всяческих полезных и главное – любимых занятий. И возможно, для кого-то это – игра на любимом музыкальном инструменте. Но есть ли таковой у героини нашего сегодняшнего анекдота?

Маленькую Сарочку решили научить играть на музыкальном инструменте. Собралась вся семья, решают на каком инструменте.
Папа:
– На скрипке.
Сара:
– Нет.
Мама:
– На флейте.
Сара:
– Нет.
Дедушка:
– На виолончели.
Сара:
– Нет.
Думают, решают уже несколько часов. Перебрали почти все инструменты…
Мама:
– Может, тогда на арфе?
Сара в истерике:
– Да в гробу я видала вашу арфу!
Дедушка:
– Арфа в гробу… Это же рояль!

Карикатура про рояль

Починка рояля, карикатура

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Редакция ПРОФИЛЬ
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