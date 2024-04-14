Анекдот дня: на каком инструменте будет играть Сарочка

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что выходной – время не только для ничегонеделания, но и для всяческих полезных и главное – любимых занятий. И возможно, для кого-то это – игра на любимом музыкальном инструменте. Но есть ли таковой у героини нашего сегодняшнего анекдота?

Маленькую Сарочку решили научить играть на музыкальном инструменте. Собралась вся семья, решают на каком инструменте.

Папа:

– На скрипке.

Сара:

– Нет.

Мама:

– На флейте.

Сара:

– Нет.

Дедушка:

– На виолончели.

Сара:

– Нет.

Думают, решают уже несколько часов. Перебрали почти все инструменты…

Мама:

– Может, тогда на арфе?

Сара в истерике:

– Да в гробу я видала вашу арфу!

Дедушка:

– Арфа в гробу… Это же рояль!

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